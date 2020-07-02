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Путин заявил об отсутствии срока давности преступлений нацистов

Виктория Ивашечкина
15:46 02.07.2020
Президент также напомнил об открытии на днях мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
Путин заявил об отсутствии срока давности преступлений нацистов
© Фото: JuanCarlosParadell, Pixabay

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Об этом он заявил на заседании организационного комитета «Победа».

«Два дня назад, вы знаете, подо Ржевом был открыт мемориал Советскому солдату. Довоенный Ржев насчитывал более 56 тысяч жителей, и когда город освободили, то в нем осталось всего около 300 человек», - рассказал президент.

Путин подчеркнул, что когда нацисты уходили, то просто уничтожали людей, гражданское население.

«По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского союза, а всех, кто жил здесь - славян, людей других национальностей, собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры», - отметил Владимир Путин.

Президент уверен, что подобная оценка «должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату. Величественный монумент представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата, у ног которого кружат журавли - они словно уносят в небо советского воина. Находится памятник на десятиметровом насыпном кургане

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