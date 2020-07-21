Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes

Известный изобретатель и бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск впервые оказался на одной из первых пяти позиций по уровню богатства в мировом списке по версии Forbes. Соответствующая информация доступна на сайте издания.

Состояние создателя SpaceX и Tesla на данный момент, согласно журналу, насчитывает 74,2 миллиарда долларов. Лишь в середине марта текущего года Маск занимал 31 позицию в том же рейтинге, повысив свое состояние с того момента практически в три раза.

В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.

Илон Маск сегодня занимает пятое место, отстав также от создателя Facebook Марка Цукерберга, который, по данным Forbes, располагает 90,3 миллиарда долларов.