Диетолог назвала повышающие настроение продукты

Употребление определенных продуктов может положительно сказаться на настроении человека, так как они стимулируют выработку таких гормонов, как дофамин, серотонин и эндорфины. Подробнее об этом рассказала диетолог Тамила Арсеньева.

Специалист посоветовала каждый день съедать по три бразильских ореха, так как именно в этом продукте содержится большое количество селена. Такая деталь рациона может помочь поддержанию гормонального баланса и защитить от развития апатии и депрессии. Об этом пишут «Известия».

Снять нервное напряжение и повысить мозговую активность помогут три устрицы ежедневно. Из менее специфических продуктов хорошо подойдут бананы, богатые минералами, полезными углеводами и витаминами, сочетание которых приводит к синтезу серотонина.

Выработку того же гормона стимулирует чечевица. Также проверенным и работающим способом поднять уровень настроения является употребление шоколада с высоким содержанием какао.