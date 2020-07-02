Путин поддержал инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 населенным пунктам
Речь идет о городах: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Казань и других.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дмитрий Проценко, Pixabay
Президент РФ поддержал предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 населенным пунктам России.
Речь идет о городах: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Уфа, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Глава государства также поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А также тех, кто выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего дорогим ветеранам.