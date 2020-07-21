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Военная полиция РФ сопровождает колонны сирийцев между Айн-Исой и Телль-Тамером

Павел Ремнев
Кирилл Васин
05:38 21.07.2020
Всего с 25 мая наши военные помогли более чем сорока тысячам человек пересечь зону боевых действий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Еще не рассвело, а бронемашины военной полиции выезжают с места постоянной дислокации. Первая остановка  - на окраине Айн-Исы, которую долгое время контролировали террористы. Сейчас населенный пункт освободили, но он по-прежнему отрезан от остальной Сирии, без военного сопровождения по дорогам двигаться опасно.

«Сегодня подразделения военной полиции продолжают сопровождение колонн жителей Сирийской Арабской Республики по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамер и обратно, протяженностью 320 километров», - рассказал командир взвода военной полиции ВС РФ Виталий Мироненко.

Время начала движения выверено, вплоть до мелочей: российские военные учли даже время намаза, колонна поедет только после того, как верующие помолятся.

«Это благое дело. Столько людей проводят. Они идут за вами без страха. Спасибо русским», - заявил бизнесмен Хасан Вед Хусейн.

Российские бронемашины работают в режиме шаттла,  каждый день делают по несколько рейсов через опасную зону. Грузовики забиты под завязку - везут скот, домашнюю птицу, промышленные товары. Раньше о таком даже и подумать было нельзя, бандиты на дороге грабили проходящий транспорт.

«Я вожу рукомойники из Кабани в  Камышлы. Это мой бизнес. Раньше на этой трассе было страшно ездить, боевики грабили машины. Стреляли по колесам и отбирали весь товар. Когда нас начали сопровождать ваши военные, грабежи прекратились», - рассказал предприниматель Мухаммед Камкам.

Всего с 25 мая наши военные помогли более чем сорока тысячам человек пересечь зону боевых действий. За все это время - ни одного инцидента, бандиты ни разу не осмелились преградить дорогу колонне. Здесь надеются, что скоро такое сопровождение не понадобится, и по дороге можно будет спокойно ездить в любое время, не опасаясь нападений.

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