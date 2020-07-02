Путин поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке празднования 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего нашим дорогим ветеранам», - сказал глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

Президент также поблагодарил граждан России за голосование по изменениям в Конституции. Путин сказал слова благодарности россиянам за поддержку и доверие. Он отметил, что Россия во многом еще очень уязвима, стране нужно время для укрепления стабильности.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад на Красной площади в Москве, а также в других городах пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

Глава государства остался доволен проведением торжественного мероприятия. После завершения парада Путин с иностранными гостями направился в Александровский сад, где проходила церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.