Площадь пожара на Тверской улице в Москве увеличилась до 300 квадратных метров

Площадь пожара в шестиэтажном здании на Тверской площади в Москве увеличилась в четыре раза и достигла 300 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

Напомним, ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже дома №24 на улице Тверская на площади 50 квадратных метров. Также указывалось, что здание находится на реконструкции. По последним данным, пострадавших нет, однако существует угроза обрушения.

Пожарные работают на месте происшествия с соблюдением техники безопасности и стараются не допустить распространения огня на соседние здания.