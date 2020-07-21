СМИ: Британский парламент не нашел доказательств вмешательства РФ в референдум по Brexit

Комитет парламента Великобритании по разведке не обнаружил каких-либо фактов, указывающий на вмешательство России в процесс голосования по вопросу выхода страны из состава Евросоюза.

При этом в комитете сообщили о якобы вероятных попытках Российской Федерации повлиять на референдум об отделении Шотландии, однако не представили доказательств или подробностей.

Указанные обвинения, по информации газеты Telegraph, ссылающейся на выдержки из пока не опубликованного доклада комитета, будут преподноситься как «первое постсоветское вмешательство в западные демократические выборы».

Также, как указывает газета, в докладе будет освещена британская позиция относительно интересов российского бизнеса на территории государства.

В издании подчеркивают, что никаких имен в тексте доклада не называлось, а то, что выдвигалось в качестве доказательства, прошло через редактирование по соображениям национальной безопасности.

Ранее Борис Джонсон, ныне являющийся премьер-министром Великобритании, а ранее возглавлявший МИД страны, сообщал, что данных, говорящих о вмешательстве России в голосовании по Brexit и иные политические процессы, у государства нет.