В Кремле подтвердили намерение Путина разобраться с арестом бизнесмена Зотова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом экс-гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.

«Я могу сказать, что (Борис) Титов как омбудсмен проводит достаточно большую и последовательную работу, направленную на возвращение в Россию тех лиц, что вынуждены были уехать и находятся за границей», - уточнил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что в рамках этой работы Титовым были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию.

Напомним, в июне бизнесмен вернулся из Европы в Москву, но уже в столичном аэропорту Шереметьево его задержали, доставили на допрос, а после арестовали до 10 августа.

По последним данным, речь идет о хищении вагонов на сумму около трех миллиардов рублей.