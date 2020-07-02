В МЧС рассказали подробности крупного пожара на Тверской

Возгорание произошло на Тверской улице, в доме 24, который в настоящее время находится на реконструкции. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МЧС РФ Москвы.

«Информация о возгорании поступила в 13.56. По адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Происходит возгорание на втором этаже находящегося на реконструкции здания площадью около 50 квадратных метров», - сообщили в МЧС.

По предварительной информации, людей в здании нет. Данных о пострадавших не поступало. В настоящее время спасательные подразделения осуществляют ликвидацию данного возгорания.

Ранее стало известно, что в самом центре Москвы вспыхнул сильный пожар. Близлежащие здания заволокло клубами черного дыма. Причины возникновения пожара пока выясняются.