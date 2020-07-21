Раскрыта опасность использования наушников на борту самолета
Брать аксессуар, который предоставляет пассажирам воздушного судна авиакомпания, может быть опасно для здоровья.
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Наушники, предоставляемые компанией-авиаперевозчиком на время полета, могут быть небезопасны. Об этом рассказала сотрудница одной из фирм, которая предпочла не раскрывать свою личность.
Бортпроводница объяснила, что многие компании финансово не в состоянии обеспечивать пассажиров новыми наушниками на каждом рейсе, поэтому предметы чаще всего просто очищаются и снова помещаются в полиэтиленовую упаковку.
Как передает Daily Express, сотрудница посоветовала ради собственной безопасности использовать личный аксессуар, а наушники, предоставляемые в салоне самолета, рвать для увеличения числа действительно новых устройств.