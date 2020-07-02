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СМИ: в небе над Ростовом чуть не столкнулись два самолета

Анна Касаткина
14:39 02.07.2020
Самолет российской авиакомпании вылетал из Ростова в Москву и во время набора высоты пересек курс эмиратского лайнера.
СМИ: в небе над Ростовом чуть не столкнулись два самолета
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Ростовской области над поселком Стожки произошло опасное сближение двух авиалайнеров. Airbus A320 авиакомпании S7 приблизился к Boeing 777 компании Emirates Flight.

Самолет российской авиакомпании вылетал из Ростова в Москву и во время набора высоты пересек курс эмиратского лайнера, выполнявшего рейс из Осло в Дубай. По данным СМИ, диспетчеры слишком поздно заметили критическое сближение, а когда начали отдавать команды на английском, пилоты S7 сначала не обратили на них внимания, приняв за фоновые разговоры. Когда расстояние между авиалайнерами сократилось до 150 метров, сработали датчики аварийного сближения. Пилоты обоих машин сделали отворот и успешно разошлись.

В S7 «Звезде» подтвердили, что инцидент произошел месяц назад, но не стали вдаваться в подробности. Там лишь отметили, что у всех самолетов есть специальное оборудование, которое может помочь избежать аварийной ситуации в случае невнимательности диспетчера.

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