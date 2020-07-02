Клубы черного дыма: в Москве на Тверской улице произошел крупный пожар

В Москве на Тверской улице вспыхнул сильный пожар. Кадры происшествия публикуют пользователи социальных сетей.

На записи видно, что фасад одного из домов заволокло клубами черного дыма.

Как стало известно «360», площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В настоящий момент нет информации о том, что стало причиной воспламенения.

Также пока не поступало сообщений о пострадавших в результате ЧП.