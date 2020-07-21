Палата представителей конгресса приняла поправку о запрете ядерных испытаний в США

Палата представителей конгресса приняла поправку к бюджету на оборону, суть которой состоит в запрете ядерных испытаний на территории США.

Отмечается, что поправка запретит закладывать в бюджет средства на любые ядерные испытания. «За» поправку проголосовали 227 членов палаты, «против» - 179.

Чтобы поправка вошла в конечную версию проекта бюджета, ее должны согласовать две палаты конгресса. В свою очередь, представитель республиканцев из Вайоминга Лиз Чейни заявила, что поправка подрывает доверие союзников Штатов к их ядерному потенциалу, передает РИА Новости.