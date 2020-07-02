Праздничная атмосфера в ответственный день: как в России прошло голосование по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию россияне поддерживали разными акциями. Например, в Москве прошли народные гулянья. Вечером десятки машин с российскими флагами проехали по улицам столицы. Автопробег в Лужниках завершился танцами и исполнением современных патриотических песен.

Торжественный автомобильный пробег состоялся и во Владимире. А в Тюмени автомобилисты, проехав по центральным улицам, сделали остановку для общего фото на фоне моста Влюбленных. В Нижнем Новгороде по случаю голосования местную телебашню подсветили российским триколором.

Голосование по конституционным поправкам в России проходило в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в плебисците приняли участие 67,97% избирателей.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию выступил президент России Владимир Путин в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.