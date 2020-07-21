Из-за паводков могут быть подтоплены мосты и дороги в шести регионах РФ

С 20 по 27 июля из-за паводков могут оказаться подтопленными мосты и дороги в шести регионах России.

Речь идет о Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областях. МЧС России рекомендует рассмотреть вопрос о заблаговременном проведении комплекса мероприятий по сохранению сообщения между сельскими поселениями в данных регионах.

Также в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области отмечается переувлажнение верхнего слоя почвы. Отмечается, что данный фактор мог стать одной из причин наводнения в ДФО в 2013 году. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).