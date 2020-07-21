Врио губернатора Хабаровского края представят правительству региона во вторник

Михаил Дегтярев, назначенный указом российского лидера Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, будет представлен членам регионального правительства 21 июля.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа, мероприятие пройдет в 14.00 по местному (07.00 по московскому) времени в здании краевого правительства.

Указ об отставке экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, в настоящее время проходящего обвиняемым в уголовном деле по факту совершения особо тяжких преступлений, был подписан президентом РФ 20 июля. Тогда же было принято решение о назначении врио губернатора региона председателя комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.