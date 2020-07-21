В Британии украли здание на глазах у свидетелей

В городе Халл в Британии двое неизвестных украли деревянное здание на глазах у свидетелей.

Речь идет о деревянной пристройке на территории спортивного центра. В девять утра к центру подъехал белый фургон, из которого вышли двое мужчин и приступили к разборке и погрузке 11-метрового строения.

Злоумышленники справились с работой за несколько часов, после чего, как ни в чем не бывало, покинули территорию спортцентра. Кража происходила на глазах у персонала центра и горожан, которые приняли ее за обычные работы. В данный момент злоумышленников ищет полиция, сообщает BBC.