Впервые на территории России: в крымской пещере «Таврида» обнаружили кости древнего носорога стефаноринуса

В Крыму в пещере «Таврида» ученые нашли костные останки древнего носорога стефаноринуса. Об этом рассказал ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета имени Вернадского Дмитрий Старцев.

«Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около двух метров высотой и 3,5 метра в длину», - приводит пресс-служба университета слова специалиста.

Находку сделала совместная группа ученых из Крыма и Москвы. В сообщении Крымского федерального университета отмечается, что костные останки древнего носорога стефаноринуса никогда ранее в России не обнаруживали.

Помимо этого в «Тавриде» были найдены рог крупной антилопы, возможно, относящейся к виду, который ранее в пещере обнаруживать не удавалось, а также фаланга саблезубого тигра гомотерия.

Пещеру, получившую название «Таврида», нашли недавно, во время строительства одноименной трассы в Крыму. Позже выяснилось, что она скрывает в себе множество тайн, представляющих большой интерес для ученых.