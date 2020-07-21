Расширен список сезонных отраслей для отсрочки по уплате налогов

Правительство РФ расширило список сезонных отраслей, предприятия которых имеют право на отсрочку по уплате налогов. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Отмечается, что на отсрочку до трех лет смогут претендовать растениеводческие, животноводческие, рыбоводческие компании, а также производители молочной, мясной и масложировой продукции с сезонной работой.

«Сельское хозяйство в России подвержено влиянию сезонных факторов, и это необходимо учитывать для обеспечения справедливого налогообложения», - приводит слова Абрамченко «Интерфакс».

Отсрочка поможет производителям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, продолжить работу и получение прибыли, а также сохранить рабочие места.