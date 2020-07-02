ЦИК огласил итоги голосования по поправкам после проверки более 90% протоколов

В пользу поправок к Конституции России проголосовали 77,93% избирателей, против высказались 21,27%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии по результатам проверки 90,4% протоколов.

Отмечается, что на очном голосовании в Москве изменения в Основной закон одобрили 65,9% граждан, не поддержали поправки 33,1%. Таковы данные после обработки более трети бюллетеней.

Напомним, что в России избирательные участки открылись 25 мая. А в двух регионах - Москве и Нижегородской области - можно было сделать свой выбор еще и в электронном формате. Такое решение было принято для того, чтобы избежать скопления людей и не допустить распространения коронавируса.