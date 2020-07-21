Медведь «обнял» туристку и сфотографировался с ней в мексиканском заповеднике: видео

В Мексике в одном из национальных заповедников группа туристов столкнулась на своем пути с активно стремящимся к общению медведем. Дикий хищник подошел к людям, выбрал одну молодую женщину, обнюхал ее и даже позволил с собой сфотографироваться.

Необычная встреча животного с компанией произошла 18 июля в Экологическом парке Чипинке. Проходящие по пешеходной тропе туристы неожиданно столкнулись на своем пути с выбравшимся из близлежащей лесной чащи барибалом – черным медведем, распространенным на территории Северной Америки.

Зверь особенно выделил одну туристку, которая показала себя удивительно спокойной и даже не растерялась и использовала случай для съемки невероятного селфи.

Все произошедшее попало на видео и оказалось в Сети. На кадрах видно, как медведь многократно встает на задние лапы прямо за плечом женщины, немного обхватывая ее, и несколько раз пытается обратить на себя внимание, дотрагиваясь лапой до ног туристки.

Как пишут Daily Mail, после короткого знакомства с людьми хищник вернулся в лес, тогда как компания поспешила покинуть место инцидента.