Диетолог назвал полезный для похудения продукт

Диетолог из Испании Айтор Санчес заявил, что куриные яйца могут помочь при похудении.

По его мнению, у тех, кто часто употребляет яйца, отмечаются более низкие показатели лишнего веса и они менее подвержены ожирению. Дело в том, что потребление большого количества белка помогает быстрее насытиться и дольше не становиться голодным, чтобы избежать переедания.

Также, по словам диетолога, куриные яйца очень полезны в качестве легкого завтрака. Они помогают зарядить организм энергией для продуктивного начала дня, передает издание La Vanguardia.

Ранее диетолог рассказал, почему не стоит худеть к лету. По мнению директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга, легче и безопаснее для организма худеть не к лету, а летом.