В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции

В Кремле однозначно считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президент страны Дмитрий Песков.

«По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Владимиру Путину», - отметил он.

По словам Пескова, интерес к голосованию по поправкам ожидался, однако спрогнозировать такую высочайшую явку и поддержку было сложно. Он добавил, что Кремль не планирует «разбора полетов» с губернаторами в регионах, где явка оказалась низкой, так как заказной явки «не было и нет».