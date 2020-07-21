В подтопленном городе на Урале введен режим ЧС

На Урале, в городе Нижние Серги Свердловской области официально объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с прошедшим накануне подтоплением территорий.

Вода нанесла ущерб приблизительно двум сотням домов и нескольким административным зданиям. Из зоны, пострадавшей от стихии, были эвакуированы спасателями семь человек. Другие жители подтопленных районов смогли покинуть их самостоятельно. На данный момент информации о пострадавших в ходе произошедшего нет. Сотрудники оперативных служб проводят осмотр местности для возможного обнаружения оставшихся людей.

Жители подтопленных территорий временно направлены в пункты размещения, организованные в двух детских садах и одном санатории. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Работы по ликвидации последствий стихии ведутся с привлечением 255 человек, 52 единиц техники и 19 плавательных средств. Специалисты с инженерной техникой разбираются с ситуацией на руслах рек, разлившихся в результате сильных дождей. Деятельность по устранению последствий потопа продолжается.

Ранее сообщалось, что на всей территории города было отключено электричество для безопасности населения.