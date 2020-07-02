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Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию превысила 67%

Роман Захаров
12:04 02.07.2020
Большинство проголосовавших россиян поддержали изменения в основной закон страны.
Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию превысила 67%
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 

Плебисцит проходил в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. 

Изначально голосование планировалось провести 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение о его переносе

С предложением внести ряд поправок в Конституцию выступил президент России Владимир Путин в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.

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