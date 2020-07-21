СМИ: в России предложили установить срок службы жилых домов

Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с просьбой установить специальный ГОСТ, регулирующий срок службы жилых домов.

По мнению Союза, при покупке квартиры в том или ином доме россияне должны точно знать, сколько лет он прослужит, чтобы не остаться в старости без жилья. Стандарт должен применяться на этапах экспертизы, утверждения проекта и приемки домов.

В качестве примера в Союзе отметили, что панельные «хрущевки» рассчитаны на 50 лет службы и не подлежат реконструкции, кирпичные дома тех же годов постройки смогут прослужить сто лет при условии капремонта, панельные дома, построенные после 1980-го и до 1998 года должны быть демонтированы до 2105 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Союза в Минстрой.