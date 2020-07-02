В МИД назвали голословными обвинения России в связи с талибами

В МИД России назвали голословными утверждения о том, что у России был «сговор» с талибами. Заявление сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения», - сказал он.

В разговоре с РИА Новости он также отметил, что никогда не слышал о некоем контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи, который якобы, согласно публикациям американских СМИ, был посредником между талибами и Россией. Кабулов отметил, что при прочтении публикаций возникает еще больше вопросов и «фальшивки тоже надо готовить тщательно».

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в американской разведке опубликовала статью, где утверждалось, что российская военная разведка предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждения за нападения на солдат США в Афганистане. Никаких доказательств этого предоставлено не было.