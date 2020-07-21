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Двух российских моряков в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы

Анна Берестовая
23:43 21.07.2020
Моряков обвинили в нелегальной переправке мигрантов через границу.
Двух российских моряков в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы
© Фото: pixabay.com

Всего на двоих человек – 253 года тюрьмы. Такие сроки получили в Греции российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев. Их признали виновными в нелегальной переправке в страну мигрантов из Африки и Ближнего Востока, а также в торговле людьми и незаконном пересечении границы.

Семенов и Возниковцев, оба выходцы из Ижевска, вину не признали. По их словам, турецкий владелец яхты обманом заставил принять на борт нелегалов.

Ранее двух других  моряков из задержанной правоохранительными органами Греции группы россиян также признали виновными по аналогичным обвинениям и приговорили к заключению под стражу сроком на 395 лет на двоих.

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