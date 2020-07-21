Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной

Астрофизики из тридцати институтов по всему миру создали самую большую трехмерную карту Вселенной и закрыли пробелы в истории мира длиной в 11 миллиардов световых лет. На ней собраны сведения о нескольких миллионах галактик и квазаров.

Исследования проводили с помощью мощного телескопа. Ученые разделили небесные объекты на группы.

В первую вошли ближайшие к Земле красные галактики, расположенные в области, возраст которой составляет шесть миллиардов лет. Затем отметили голубые и сверхъяркие галактики. Темные полосы на карте - это еще неизученные области, закрытые Млечным путем. Соответствующая информация была опубликована в Tech Explorist.

Последующие наблюдения и закрытие «белых пятен» на этой трехмерной карте помогут ученым сделать более точные измерения скорости расширения Вселенной.

Ранее ученые установили, что межзвездное органическое вещество представляет собой неисчерпаемый источник воды и нефтяных компонентов, которое потенциально может стать источником воды на Земле.