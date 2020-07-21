Онколог рассказал о смертельной опасности соляриев

Поход в солярий за «искусственным» загаром может нести за собой тяжелые последствия для здоровья некоторых людей. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова ДЗМ Константин Титов.

По его словам, загар противопоказан натуральным блондинам, рыжеволосым, людям с большим количеством родинок или веснушек и очень светлой кожей. Вместо загара у них возникает ожог.

«Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли – меланомы или рака кожи», - приводит слова специалиста радио Sputnik.

По мнению Титова, на входах в солярии следует размещать специальные предупредительные таблички о вреде для людей со светлой кожей и риске возникновения рака.