Нападал и угрожал убить: Эмбер Херд дала показания против Джонни Деппа в суде

Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд на десятый день судебного процесса дала показания. Она утверждает, что Джонни Депп постоянно угрожал ее убить, а также за время семейной жизни нападал на нее по меньшей мере 14 раз и был при этом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В такие моменты он якобы обвинял ее в романах со всеми партнерами по съемочной площадке, от Кевина Костнера до Леонардо Ди Каприо.

Адвокат актера в ответ на это заметила, что Эмбер Херд и сама употребляла наркотики. Между тем, появились новые доказательства измены актрисы.

Консьерж пентхауса, где жила пара, заявил, что в особняк по ночам несколько раз в неделю приезжал не кто-нибудь, а сам Илон Маск. И вскоре Херд даже отдала миллиардеру ключ от дома и пульт от гаража. Суд также заслушал фрагменты аудиозаписей, на которых слышны скандалы экс-супругов. Джонни Депп утверждает, что Херд сама его избивала и требует от нее 50 миллионов долларов за клевету в прессе.