Генконсул России в США рассказал о ходе голосования по Конституции

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке отметили высокую активность проживающих в США россиян, желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Люди идут к избирательным урнам весь день, несмотря на сильную непогоду, отметил генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

«Активность на удивление высокая. По данным на 14:00 (21:00 мск.) проголосовали более 350 человек. Несмотря на сильный дождь, число желающих проголосовать, среди которых есть и молодежь, и пожилые люди, не уменьшилось», - приводит ТАСС слова генконсула.

Среди знаменитостей из числа россиян проживающих в США, на избирательные участки пришли игроки хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Спортсмены проголосовали в Вашингтоне, в здании российского посольства. В целом, голосование россиян по вопросу внесения поправок в Конституцию на участках за рубежом проходит спокойно, отметили в МИД России.