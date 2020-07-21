Поймали за руку: в Твери уволили медсестру детского дома, ударившую по лицу ребенка

В Твери уволили медсестру Дома ребенка «Теремок», которая накануне ударила по лицу 2-летнего мальчика за то, что он сорвал цветок.

В свою очередь сама женщина не считает, что поступила по отношению к ребенку жестоко, так как момент был якобы воспитательным.

Воспитанника уже осмотрел врач-педиатр, мальчик чувствует себя хорошо.

На данный момент в учреждении работают сотрудники прокуратуры и следователи - они проверяют, был ли этот случай единичным.

Уточняется, что в детском доме «Теремок» находятся сироты до 4 лет с инвалидностью или страдающие ВИЧ-инфекцией.