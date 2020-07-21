МВД Украины: У захватившего заложников в Луцке были сообщники

У мужчины, который захватил автобус с людьми в Луцке, были сообщники. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка», - сказал он.

Аваков также дал характеристику захватчику, назвав его «неуравновешенным человеком», который «придумал месть миру».

Всего из автобуса в Луцке было освобождено 13 заложников (ранее сообщалось, что их было около 20-ти). По уточненным данным, никто из них не пострадал.

Преступник захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка» утром 21 июля. Он сам позвонил в полицию, представился неким Максимом Плохим и сообщил о захвате людей. Он также сообщил, что при себе имеет оружие и взрывчатку. Злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве «существующей системой в Украине».

Вечером Владимир Зеленский переговорил с захватчиком по телефону и убедил его освободить троих человек - подростка, беременную девушку и пожилую женщину. Он также согласился выполнить одно из требований захватчика - выложить обращение с рекомендацией фильма «Земляне». Как рассказал на брифинге замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, почти сразу после выполнения требований злоумышленник вышел из автобуса и сдался силовикам.

«Была выполнена договоренность, все прошло хорошо», - рассказал Тимошенко.

Украинский президент поздравил всех с освобождением заложников и добавил, что «терроризму нет места ни в одной стране».

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, захватчика ждет психиатрическая экспертиза, после чего ему изберут меру пресечения.