Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия

В Сирийской Арабской Республике боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«По одному обстрелу было зафиксировано в населенных пунктах Дахр-эль-Кебир и Дадих, два обстрела - в Руайха в провинции Идлиб, также по одному обстрелу было зарегистрировано в Джубб-эз-Заур и Айн-эль-Кантара в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра*», - уточнил он на брифинге.

Щербицкий отметил, что по-прежнему продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по нескольким маршрутам в провинции Алеппо и Ракка.

Помимо этого, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование с аэродрома Метрас по Маршруту Айн-Иса - Махмудли - Квайрем - аэродром Метрас.





*Запрещенная на территории России террористическая организация