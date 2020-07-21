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Госдума в первом чтении приняла законопроект об удаленной работе

Светлана Головина
22:30 21.07.2020
Депутаты намерены максимально защитить права сотрудников, в частности,  гарантировать такую же зарплату, как и в офисе, а также компенсировать личные затраты на электроэнергию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во вторник, 21 июля, в Государственной Думе состоялось первое чтение  законопроекта о закреплении в Трудовом кодексе норм о дистанционной работе.

Поводом для введения регламента стал тот факт, что в период пандемии коронавируса многим пришлось работать из дома, однако в основном, по устной договоренности. Из-за отсутствия определенных норм некоторые сталкивались с недопониманием, что нередко приводило к конфликтам с начальством.

Депутаты намерены максимально защитить права сотрудников, в частности,  запретить увольнения по причине отсутствия достаточного объема работы, гарантировать «удаленщикам» такую же зарплату, как и в офисе, а также компенсировать личные затраты на электроэнергию и технику.

Помимо этого, предлагается исключить требование об указании рабочего места, если есть возможность выполнять обязанности из любой точки, где есть доступ к интернету.

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