Госдума в первом чтении приняла законопроект об удаленной работе

Во вторник, 21 июля, в Государственной Думе состоялось первое чтение законопроекта о закреплении в Трудовом кодексе норм о дистанционной работе.

Поводом для введения регламента стал тот факт, что в период пандемии коронавируса многим пришлось работать из дома, однако в основном, по устной договоренности. Из-за отсутствия определенных норм некоторые сталкивались с недопониманием, что нередко приводило к конфликтам с начальством.

Депутаты намерены максимально защитить права сотрудников, в частности, запретить увольнения по причине отсутствия достаточного объема работы, гарантировать «удаленщикам» такую же зарплату, как и в офисе, а также компенсировать личные затраты на электроэнергию и технику.

Помимо этого, предлагается исключить требование об указании рабочего места, если есть возможность выполнять обязанности из любой точки, где есть доступ к интернету.