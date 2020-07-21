Путин обсудил развитие энергетики России с главой «Русгидро»
В ближайшие пять лет компания планирует увеличить объем инвестиционной программы и направить средства на модернизацию и строительство электростанций на Дальнем Востоке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин обсудил с главой компании «Русгидро» Николаем Шульгиновым развитие энергетического комплекса страны.
На данный момент на балансе организации находятся большинство гидроэлектростанций России.
По словам Шульгинова, холдинг в ближайшие пять лет планирует еще увеличить объем инвестиционной программы, которая превысит 170 миллиардов рублей.
Уточняется, что средства будут направлены на модернизацию и строительство электростанций на Дальнем Востоке.