В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за нарушения при возвращении долгов
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
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В Госдуму 20 июля внесли проект, предусматривающий ужесточение наказаний за нарушения законов РФ со стороны кредиторов или представляющих их лиц при возвращении просроченной задолженности.
В таких случаях штраф может вырасти до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, следует из данных электронной системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.