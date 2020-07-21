В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за нарушения при возвращении долгов

В Госдуму 20 июля внесли проект, предусматривающий ужесточение наказаний за нарушения законов РФ со стороны кредиторов или представляющих их лиц при возвращении просроченной задолженности.

В таких случаях штраф может вырасти до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, следует из данных электронной системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.