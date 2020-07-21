Момент страшного столкновения двух легковушек в Москве попал на камеру

В Москве на улице Совхозной в районе метро Люблино произошло страшное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Момент столкновения был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

На кадрах хорошо видно, что столкновение машин происходит на перекрестке. В результате сильного удара передняя часть транспортных средств оказалась расплющена и они вылетели с проезжей части, сделав неоднократный разворот.

По информации Дептранса, движение по улице Совхозная на данный момент затруднено. По предварительной информации, серьезные травмы получил один из водителей.