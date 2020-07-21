Все заложники в украинском Луцке освобождены

Украинские силовики провели штурм в Луцке, в ходе которого задержали захватчика заложников. Все, кого мужчина удерживал в автобусе, покинули общественный транспорт.

Вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка» утром 21 июля. Он сам позвонил в полицию, представился неким Максимом Плохим и сообщил о захвате людей. Он также сообщил, что при себе имеет оружие и взрывчатку. Злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве «существующей системой в Украине».

По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, захватчиком оказался дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.

Одно из требований злоумышленника выполнил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообщался с захватчиком по телефону, а позже выложил обращение с рекомендацией фильма на своей странице в Facebook.

«Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем», - сказал Зеленский.

После этого захватчик позволил вывести из автобуса трех человек - подростка, пожилую женщину и беременную девушку. Спустя некоторое время силовики начали штурм и освободили остальных людей.

После успешной операции Владимир Зеленский удалил свое видеообращение из социальной сети.