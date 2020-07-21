Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое потребовал от него злоумышленник, захвативший заложников в центре Луцка днем, 21 июля.

«Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем», - сказал президент в опубликованном обращении на странице в Facebook.

Уточняется, что данное требование было необходимо для освобождения людей.

Незадолго до этого появилась информация, что после переговоров Зеленского с захватчиком были отпущены трое заложников. Подтвердил это позднее замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Во вторник днем, 21 июля, стало известно, что на Театральной площади в центре города был задержан автобус, в котоорм мужчина удерживает около 20 человек. По словам правоохранительных органов, один из заложников получил ранение.