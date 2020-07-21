Зеленский провел переговоры с захватчиком автобуса в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский лично говорил с мужчиной, который осуществил захват заложников в центре Луцка. Об этом сообщил заместитель главы Офиса украинского лидера.

По его словам, после данного разговора злоумышленник отпустил трех человек.

Информацию о том, что Зеленский провел с захватчиком переговоры по телефону подтвердил и замглавы МВД Украины Антон Геращенко, пишет ТАСС.

Незадолго до этого Геращенко сообщал, что полицейским в ходе переговоров со злоумышленником удалось договориться о передаче заложникам воды.

О захвате около 20 заложников на Театральной площади в центре города стало известно днем во вторник, 21 июля.