Зеленский провел переговоры с захватчиком автобуса в Луцке
После данного разговора злоумышленник отпустил трех человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский лично говорил с мужчиной, который осуществил захват заложников в центре Луцка. Об этом сообщил заместитель главы Офиса украинского лидера.
По его словам, после данного разговора злоумышленник отпустил трех человек.
Информацию о том, что Зеленский провел с захватчиком переговоры по телефону подтвердил и замглавы МВД Украины Антон Геращенко, пишет ТАСС.
Незадолго до этого Геращенко сообщал, что полицейским в ходе переговоров со злоумышленником удалось договориться о передаче заложникам воды.
О захвате около 20 заложников на Театральной площади в центре города стало известно днем во вторник, 21 июля.