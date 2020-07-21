Захватчик отпустил троих заложников в Луцке: кадры освобождения

Заместителю главы Национальной полиции Украины Евгению Ковалю удалось договориться с захватчиком автобуса об освобождении первых трех заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В числе освобожденных пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.

Утром 21 июля злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил о захвате пассажирского автобуса. Правоохранителям он заявил, что у него имеются при себе оружие и взрывчатка. В салоне находилось около 20 человек.