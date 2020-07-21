Метеоролог рассказал, когда в России прекратятся аномальные дожди
На Европейской территории России до конца текущей недели ожидается улучшение погодных условий - сильные осадки прекратятся и примут локальный характер, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Аномальные, даже рекордные ливни, которые обрушились на Европейскую и Южную часть нашей страны уходят. Вторая половина предстоящей недели будет достаточно благополучной - осадки сохранятся, но будут носить локальный умеренный характер», - пояснил синоптик в комментарии «Звезде».
По его словам, температурный фон останется неизменным и столбики термометров поднимутся от +18 до +23 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы в средней части России.
Однако Тишковец уточнил, что в субботу, 25 июля, и в воскресенье, 26 июля, на Европейскую часть страны придет небольшой антициклон, благодаря которому вероятность осадков станет минимальной и будет сухая солнечная погода.
«Температура воздуха может прогреться от плюс 20 до +25 градусов», - добавил он.
В то же время специалист предостерег, что следующая неделя с 27 июля по 2 августа будет очень дождливой.