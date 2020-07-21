Один из пассажиров захваченного в Луцке автобуса ранен. В общественном транспорте также находятся беременная женщина и ребенок. Об этом в телефонном разговоре с журналистами львовского телеканала «НТА» рассказал сам захватчик.

«Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок», - сказал он.

Как сообщил у себя на странице в Facebook первый замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Максим Кривош 1975 года рождения. Ранее он уже был дважды судим и отбывал наказание в общей сложности 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

Злоумышленник захватил пассажирский автобус утром 21 июля. Он сам позвонил в полицию и сообщил о захвате. Правоохранителям он заявил, что у него имеются при себе оружие и взрывчатка.

Мотивы преступника до конца неизвестны. Ранее начальник полиции Волынской области Юрий Крошко рассказал, что захватчик на своих страницах в социальных сетях писал о недовольстве «системой на Украине».

В салоне автобуса находятся около 20 человек. Полиции только недавно удалось договориться с захватчиком о передаче заложникам воды.