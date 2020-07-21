В ходе учений ВТА на оперативные аэродромы перебазированы свыше 40 самолетов Ил-76

В рамках полковых летно-тактических учений ВТА более 40 экипажей самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили перебазирование на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях и приступили к погрузке техники подразделений воздушно-десантных войск.

Уточняется, что перебазирование проводилось из пунктов постоянной дислокации в Тверской, Оренбургской и Псковской областях. Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели до 2000 километров.

В ходе выполнения воздушных маневров экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на значительные расстояния и десантированию личного состава и техники подразделений ВДВ.

Учения под руководством командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова продлятся до 24 июля 2020 года.