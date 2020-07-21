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Доктор Комаровский назвал главный признак плохого отца

Егор Левин
18:50 21.07.2020
Педиатр подчеркнул, что детям нужны отцы, которые постоянно находятся рядом, берут на себя всю полноту ответственности за их воспитание и наслаждаются временем вместе с ребенком.
Доктор Комаровский назвал главный признак плохого отца
© Фото: John Rowley, moodboard, Globallookpress

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал признаки плохих отцов. По его словам, таковыми становятся мужчины, пытающиеся переложить ответственность за воспитание детей на своих жен.

«Папа - это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь, и который никаких ответственных решений не принимает», - заявил Комаровский в одной из своих программ, опубликованных на Youtube.

Педиатр отметил, что многие мужчины придерживаются правила «моя цель - заработать», не пытаясь участвовать в воспитании детей. Комаровский призвал отцов учиться процессу воспитания вместе с женами, а не оставлять их с ним наедине.

«Если вы возьмете на себя всю полноту ответственности за околодетские решения, то вы сможете правильно организовать режим дня, ваш ребенок реально будет спать по ночам, когда вы будете спать рядом с любимой женщиной, которая будет улыбающейся, веселой, адекватной", - заявил он.

Комаровский подчеркнул, что детям нужны отцы, которые постоянно находятся рядом, берут на себя всю полноту ответственности за их воспитание и наслаждаются временем вместе с ребенком. Врач также порекомендовал будущим родителям не надеяться на родственников, бабушек и дедушек.

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