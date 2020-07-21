Генпрокурор России поручил провести проверку аттракционов и частных зоопарков

В связи с повышенным спросом на аттракционную технику и частные зоопарки в летний период, генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов организовать проверку исполнения законодательства в сфере их эксплуатации.

«Как показывает надзорная практика, нарушения, допускаемые при эксплуатации аттракционов и зоосадов, нередко становятся причиной несчастных случаев среди детей. В связи с этим, генеральный прокурор Российской Федерации поручил проверить, уделяют ли владельцы парков и частных зверинцев должное внимание вопросам безопасности несовершеннолетних посетителей», - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Также он подчеркнул, что при наличии оснований в отношении тех или иных лиц, кто ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, будут приняты меры реагирования, в том числе по инициированию уголовно-правовой оценки действий (бездействия) должностных и иных лиц.