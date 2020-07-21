«Приютили ворюгу»: котенок попытался «ограбить» бар в Анапе

В одном из баров Анапы котенок, которого приютили хозяева заведения, пытался украсть деньги. Видео было опубликовано на странице заведения в Сети.

На кадрах хорошо видно, как молоденькая кошка Маруся с пачкой купюр начинает выходить из служебного помещения, а затем резко бежит через весь зал бара. Однако, из-за слишком скользкого пола она поскользнулась и не смогла удержать деньги, а подобрать их ей не дал один из сотрудников заведения.

«Приютили ворюгу», - подписали опубликованный ролик в Instagram

Отмечается, что спустя некоторое время пушистый воришка снова повторила попытку грабежа, и на этот раз деньги удалось спрятать под столом.